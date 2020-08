Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die morgen opliep toen Israelische soldaten een razzia uitvoerden in de stad Jenin. De razzia lokte rellen uit en de 23-jarige Dalia Samoudi, een moeder van twee jonge kinderen, werd in de borst getroffen door een kogel toen zij een raam wilde dichtdoen om het traangas buiten haar huis te houden.

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dat Dalia overleed doordat de kogel haar lever, pancreas en aorta had beschadigd. Zij werd met spoed geopereerd, maar bezweek alsnog.

De directeur van de RodeHalve Maan vertelde dat het Israelische leger op de ambulance vuurde die de gewonde Dalia ophaa lde om haar naar het zieknhujis te brengen. Twee kogels drongen het voertuig binnen.

Het Israelische leger ontkende met scherp te hebben geschoten. Er waren alleen zogenoemde”sponskogels” afgeschoten, zei de woordvoerder van het ‘meest morele leger ter wereld’ dat uiteraard nooit jokt. Hij veronderstelde dat Dalia door een Palestijnse kogel was geraakt. Palestijnse ooggetuigen verklaarden dat de Palestijnen met stenen hadden gegooid maar geen vuurwapens hadden gebruikt.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist

Uitgelicht: schermafbeelding van een tweet over deze moord

Remember her name. Never forget. Never forgive.

Dalia Samoudi was shot and murdered while she was closing the window of her room to protect her baby from tear gas fired by Israeli occupation forces raiding homes in her neighborhood in Jenin. pic.twitter.com/eBpnN58q1r

— Days of Palestine (@DaysofPalestine) August 8, 2020