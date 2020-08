Belarus: het vervalsen van een verkiezingsuitslag kon niet stompzinniger

De nachtredactie, die opvallend lijkt op de dagredactie overigens, moet ter kooi. wat voorlopige woorden over Belarus.

Het percentage dat hier genoemd wordt bleek de brutaliteit van het zittende regime te onderschatten. Loekasjenka heeft zo’n 80% van de stemmen, Tsichanovskaja nog geen 7%.

Dit moet haast wel betekenen dat Loekasjenka de verkiezingen ook echt verloren heeft en flink ook – een uitkomst van beiden dicht bij de 50% maar Loekasjenka net iets meer zou niet onaannemelijk zijn geweest en niet voor grote tegenspraak vatbaar.

De straten van de steden vulden zich met demonstranten toen de “uitslag” bekend werd gemaakt, de leuze is nu: Wegwezen! Nog tijdens de verkiezingen trok het leger de hoofdstad Minsk binnen en op sommige plaatsen gingen de demonstranten de lijfelijke confrontatie met politie/leger aan. Er werd met rubberkogels op hen ingeschoten, geruchten gingen ook over het gebruik van scherpe munitie.

Dit is geen “kleurenrevolutie” maar een serieuze woedeuitbarsting van onderop. Dat verkiezingen onder een dictatoriaal bewind nog minder uitmaken dan onder democratische omstandigheden is de les die nu geleerd wordt door de bevolking van Belarus.

We zullen zien hoe het straks verder gaat.