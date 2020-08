Poetin feliciteert Loekasjenko met verkiezingsoverwinning

De Wit-Russische dictator Loekasjenko kan rekenen op de steun van Poetin en de Chinese partijleider Xi Jinping, twee politici die net als Loekasjenko weinig hebben met democratie. Beiden hebben de Wit-Russische leider inmiddels gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning.

Xi Jinping on #Lukashenko and his re-election: “behalf of the Chinese government, Chinese people and myself I would like to express my congratulations and best regards. I am convinced that under your leadership #Belarus will certainly reach new heights in state building,” 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/O5PnG7hPXp — Frederik Justesen (@Fruttyyy) August 10, 2020

#EIL

PUTIN GRATULIERT LUKASCHENKA „ZUM SIEG“.

Damit dürften die Fronten geklärt sein.

Nichts hasst Putin mehr als Farbrevolutionen.

Sollte Lukaschenka von der Macht protestiert werden, haben wir einen weiteren „faschistischen NATO-Putsch“ und plötzlich grüne Männer in #Belarus. pic.twitter.com/cb7JmRXaT7 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 10, 2020

Poetin zou Poetin niet zijn als hij geen eisen zou stellen aan Loekasjenko: verdere integratie binnen de Euraziatische Economische Unie (EAEU) en versterking van de politieke en militaire banden.

Theme detected in Putin’s congratulations message to Lukashenko -further development of bilateral relations

-deeper cooperation

-increased integration

-military/political ties pic.twitter.com/W0WOS052S8 — Scott Rose (@rprose) August 10, 2020

Volgens de officiële tellingen kreeg Loekasjenko bijna 80% van de stemmen, maar dat gelooft niemand, ook Vlad I en Xi niet. Lokale journalisten zeggen dat er op grote schaal gefraudeerd is en het Duitse ministerie van BuZa heeft inmiddels verklaard over sterke aanwijzingen te beschikken dat Loekasjenko de zaak (weer eens) belazerd heeft.

Loekasjenko is zich uiteraard van geen kwaad bewust. Het volk houdt van hem en de protesten zijn het werk van ‘buitenlandse agenten’:

Lukashenko says protesters were controlled from Poland, the UK and the Czech Republic. This will be big news to them! https://t.co/go8NtKAPdZ — X Soviet (@XSovietNews) August 10, 2020



Domrechts is het daar uiteraard roerend mee eens:

Er zijn natuurlijk ook Nederlanders die heel blij zijn met de voorlopige verkiezingsuitslag in Wit-Rusland. pic.twitter.com/P1U6XUh3l2 — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) August 10, 2020



Ook domlinks laat zich niet onbetuigd:

There are many things that make it hard to be a leftist. One of them is other leftists. pic.twitter.com/sVXn5QBX8s — Unlearning Economics (@UnlearnEcon) August 10, 2020

Uitgelichte afbeelding: Door Serge Serebro, Vitebsk Popular News – File:Alexander_Lukashenko_President_of_Belarus.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44201298