Verenigde Arabische Emiraten sluiten vredesakkoord met Israel

Israel, het Witte Huis en deVerenigde Arabische Emiraten hebben donderdag de verrassende bekendmaking gedaan dat Israel en de VAE een vredesverdrag zullen tekenen en dat Israel in ruil daarvoor de annexatie van nog meer Palestijns gebied op de Westoever opschort.

De precieze inhoud van de akkoorden die de twee landen zullen sluiten wordt in de komende weken bekend. Wel is alvast duidelijk dat zij volledige diplomatieke betrekkingen aangaan. De VAE is daarmee het derde Arabische land na Egypte en Jordanië dat vrede met Israel sluit. De deal is gesloten tussen Benjamin Netanyahu, kroonprins Mohammed bin Zayed Nahayan van de VAE en de VS.

President Trump was de eerste die het nieuws bekendmaakte. Hij zwaaide zijn medewerkers.onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner, ambassadeur in Israel Friedman, Avi Berkovitz, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en veiligheidsadviseur O’Brien lof toe. Zij hebben allemaal een aandeel in het sluiten van de overeenkomst gehad. De deal is gunstig nieuws voor Trump, die aanzienlijk lager scoort in de peilingen dan zijn tegenstander Biden. Ook Netanyahu spint garen bij het besluit. Hij weet zo een slepende regeringscrisis over het principebesluit om ruim 30% van de Westoever te annexeren om te buigen naar forse winst op het diplomatieke vlak. In een speech donderdagavond zei hij overigens dat ”annexatie nog steeds aan de orde is”.

De Palestijnen hebben geïrriteerd gereageerd. Hanan Ashrawi, lid van het hoofdbestuur van de PLO, noemde de stap van de VAE in een tweet het ”normaliseren van de relaties” met Israel, wat zoveel betekent als het aangaan van betrekkingen zonder dat Israel daar iets tegenover heeft gesteld. Fawzi Barhoum, de woordvoerder van Hamas, noemde het vredesakkoord het belonen van de ”misdaden die de Israeli’s hebben begaan tijdens de bezetting”. Hij noemde de normalisatie ook een dolkstoot in de rug van de Palestijnen. President Abdel Fattah el-Sisi van Egypte daarentegen prees de stap van de VAE als een gebaar dat de stabiliteit in de regio ten goede zal komen.

Er was al geruime tijd sprake van toenaderingen geheime ontmoetingen tussen functionarissen van de VAE en Israel. De volgende in het rijtje die de betrekkingen zou kunnen aanhalen is mogelijk Saudi-Arabië,waarvan de kroonprins Mohammed bin Salman,een bewonderaar is van zijn naamgenoot Mohammed bin Zayed Nahayan. Het nieuws is inderdaad heel slecht voor de Palestijnen. Vooral omdat niet annexeren het stilzwijgend goedkeuren van de bezetting inhoudt, die in wezen al een situatie is waarin Israel het te annexeren deel van de Westoever volledig in bezit heeft.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist