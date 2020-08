Gemaskerde agenten van Griekse overheid ontvoeren vluchtelingen en droppen hen op volle zee

De Griekse regering maakt van de coronacrisis gebruik om alle wetten aan de laars te lappen in de vluchtelingenkampen op de eilanden. Minstens 1072 asielzoekers werden door de Griekse autoriteiten op volle zee gedropt. Er zijn getuigenissen over asielzoekers die door gemaskerde mannen ontvoerd worden en op stuurloze, gammele bootjes op zee worden achtergelaten.

De situatie in de Griekse vluchtelingenkampen is al jaren schrijnend. Tienduizenden mensen kwijnen er weg in barre omstandigheden terwijl de Europese Unie wegkijkt. Sinds het uitbreken van de pandemie werd het alleen maar erger.

The New York Times trok na alarmerende berichten op onderzoek en vond bewijzen dat de Griekse overheid minstens 1072 asielzoekers op zee achterliet. Sommigen van hen werden door gemaskerde personen ontvoerd uit de centra waar ze verbleven, op een gammel bootje gezet en gesleept naar volle zee.

Het overkwam de Syrische Najma al-Khatib, een 50-jarige lerares die vorig jaar met haar twee tienerzonen ontsnapte uit het gebied waar toen felle gevechten gevoerd werden. Op 26 juli werd al-Khatib samen met 22 andere vluchtelingen waaronder twee baby’s door gemaskerde personen op een bus geladen. Er werd hen verteld dat ze eerst naar een ander eiland gebracht zouden worden om tenslotte naar Athene te reizen.

In plaats daarvan werden ze op een reddingsbootje zonder motor gezet en naar volle zee gesleept. Ze dobberden er uren rond totdat ze gered werden door de Turkse kustwacht.

De Griekse autoriteiten onderscheppen ook bootjes, maken de motor onklaar en slepen hen dan op terug dichter bij de Turkse kust. Als het niet lukt om de motor stuk te maken, worden de vluchtelingen overgeplaatst op wankele bootjes.

“Deze pushbacks zijn totaal illegaal in al hun aspecten zowel volgens de internationale wet als de Europese wet”, zegt François Crépeau, een voormalige VN-rapporteur van de mensenrechten voor migranten aan The New York Times.

De Europese Unie knijpt de ogen dicht. De Amerikaanse krant vroeg een reactie aan Yilba Johansson, de Europese commissaris bevoegd voor migratiebeleid. Ze antwoordde dat ze bezorgd is over de beschuldigingen, maar dat ze niet over de macht beschikt om die te onderzoeken.

– door Christophe Callewaert, oorspronkelijk voor De Wereld Morgen