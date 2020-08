Israels justitie toont zijn ware gezicht: doodschieten onschuldige Palestijn bestraft met drie maanden straatvegen

De Israelische militaire advocaat generaal gaat maandag een straf van drie maanden gemeenschapsdienst vorderen tegen een soldaat die in maart 2019 een Palestijnse man van 23 doodschoot, nadat die een oudere Palestijn te hulp schoot die eerder – zonder geldige reden – door dezelfde soldaat was neergeschoten. De straf tegen de soldaat – wiens naam natuurlijk niet bekend wordt gemaakten (hij is immers een Israeli en geen Palestijn) en die intussen uit dienst is ontslagen – wordt gepresenteerd in de vorm van een ‘plea bargain’. Dat is een schuldbekentenis waarna strafvermindering volgt.

In dit geval is de strafvermindering wel erg verminderd uitgepakt. Een Palestijn die een auto heeft bestuurd waarin een man zat die een Israeli doodschoot krijg in Israel levenslang en zijn huis wordt verwoest. Een Israeli,die zoals in dit geval, een onschuldige Palestijn met zes kogels neermaait, moet alleen drie maanden blaadjes aanvegen.

Het doodschieten van de Palestijn, Ahmad Manasra uit Wadi Fukin, gebeurde aan de rand van het stadje Khadr bij Bethlehem. De ongenoemde soldaat opende het vuur op een man die met zijn gezin onderweg was en wiens auto was aangereden door iemand die was doorgereden. De man was uitgestapt en maakte gebaren. De soldaat dacht dat het betekende dat hij stenen gooide en opende het vuur.

Ahmad Manasra die met een paar vrienden passeerde zag wat er gebeurde en kwam de ernstig gewonde man te hulp. Hij zorgde dat deze naar een ziekenhuis kon worden getransporteerd. Vervolgens hielp hij diens vrouw en kinderen met het starten van hun auto. Op het moment dat hij uitstapte om naar zijn eigen auto te gaan werd hij doodgeschoten door de soldaat die dacht met dezelfde ”stenengooier” te maken te hebben.

Advocaat Shlomo Lecker die zowel de familie van Manasra vertegenwoordigt als de eerder neergeschoten man, de 38-jarige Ala’ Raayda, probeerde tevergeefs via de rechter de plea bargain terug te draaien en een verslag van het onderzoek te krijgen, evenals een uitleg waarom de soldaat niet voor het neerschieten van Raayda wordt vervolgd. Majoor Matan Forscht de officier van Justitie die het onderzoek leidde weigerde echter opening van zaken te geven. De vragen zouden tijdens de zitting kunnen worden beantwoord.

Lecker concludeerde dat via een zaak als deze de hogere regionen van het leger aan hun ondergeschikten het signaal geven dat het doden of verminken van onschuldige Palestijnen ten hoogste zal worden bestraft met drie maanden gemeenschapsdienst.

