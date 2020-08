President Mali treedt af na muiterij in het leger

Het zijn dagen van omwoeling. Na wekenlange demonstraties heeft een onderdeel van het leger van Mali de president en de premier gevangengenomen en naar de Kati-kazerne gebracht. Daar heeft president Keita, die zelf door een staatsgreep aan de macht was gekomen, zijn kabinet ontbonden en is hij afgetreden. Het parlement is ontbonden.

Veelzeggend wordt de staatsgreep door de EU en de “internationale gemeenschap” afgekeurd, ook al liepen de straten na het bericht vol met juichende mensen die blij waren met de val van de “Franse gouverneur”. Want dat is de situatie: de coup van 2012 heeft van Mali weer een keurige Franse neo-kolonie gemaakt waar legereenheden van de NAVO (ook Nederlandse tot voor kort) zogenaamd tegen “islamitische terreur” optreden.

Mali wordt letterlijk als goudmijn geëxploiteerd. Democratie wordt als ongewenst gezien door EU en NAVO.

– AllAfrica

Uitgelichte afbeelding: blijde aanhangers van Keita, via Wikipedia