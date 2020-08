Steve Bannon gearresteerd op verdenking van fraude

Voormalig campagneleider en senior Witte Huisbeleidsmedewerker Steve Bannon is gearresteerd op verdenking van fraude. Deze fraude zou plaatsgevonden hebben in het kader van een mede door hem gerund fonds, We Build The Wall. Dit fonds verzamelde geld voor het bouwen van de door Trump beloofde muur tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Officieren van justitie te Manhattan hebben vastgesteld dat Steve Bannon, campagneleider Brian Kolfage, Andrew Badolato en Timothy Shea honderdduizenden dollars uit het fonds gebruikt hebben op een manier die niet in lijn is met de doelstelling van het fonds.

Brian Kolfage heeft in elk geval 300.000 dollar ten bate van zichzelf gebruikt en getracht dat te verhullen. Bannon heeft 1 miljoen dollar ontvangen wat in elk geval ook deels ten eigen bate is besteed.

Straffen voor dit soort geintjes kunnen oplopen tot 20 jaar. Kan Bannon op een pardon rekenen van Trump? Dat lijkt onwaarschijnlijk: hij wordt immers gezien als de belangrijkste bron achter Fire and Fury van Michael Wolff, de eerste in een reeks voor Trump zeer genante boeken, en het gaat ten tweede natuurlijk niet aan om een beetje met Trumps prachtmuur te gaan zitten frauderen.