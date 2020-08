Boten met dode vluchtelingen aangetroffen op zee

Spaanse autoriteiten hebben een boot bij de Canarische Eilanden aangetroffen met tien dode vluchtelingen aan boord. Een vliegtuig nam het vaartuig waar terwijl het op zoek was naar een vermiste boot die op 15 augustus vertrokken was uit Mauritanië met ongeveer veertig mensen aan boord. Aangenomen werd dat die boot op weg was naar de Spaanse eilanden voor de kust van Noordwest-Afrika.

Ook zijn vijfenveertig doden geborgen uit een wrak voor de kust van Libië.

De VN kritiseert de “sterke terugname” van zoektochten ter redding van drenkelingen aan de Europese zijde.

Sinds 2014 zijn meer dan twintigduizend mensen verdronken op de Middellandse Zee bij pogingen te vluchten.

