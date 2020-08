Centrale van Gaza valt stil, Israel gaat door met bombarderen

De elektriciteitscentrale van Gaza is maandag stil gevallen doordat Israel de importen van onder meer brandstof naar Gaza heeft stopgezet. Israel heeft bovendien Gaza in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw gebombardeerd. Het was de achtste achtereenvolgende nacht. De vissers van Gaza die maandag wilden gaan vissen werden naar de kust teruggejaagd. Hen is te verstaan gegeven dat ook vissen nu verboden is.

De Israelische stappen zijn een antwoord op dagenlange aanvallen van Hamas-militanten met brand-ballonnen die in Zuid-Israel velden en natuurgebieden in brand zetten. Ook werd er maandag een raket op Israel afgevuurd. Israel heeft gewaarschuwd dat het gedrag van Hamas tot oorlog kan leiden. Hamas gebruikt de brand-ballonnen om Israel onder druk te zetten, omdat onderhandelingen – onder meer over de uitwisseling van gevangenen/gedode Israeli’s – maar niet van de grond komen.

Een Egyptische delegatie bezocht Gaza maandag om te bemiddelen en reisde daarna door naar Israel. Dinsdag werd de deleggatie weer terug in Gaza verwacht.

Het stilvallen van de elekrticiteitscentrale van Gaza is een periodiek gegeven als de spanningen weer eens wat oplopen. Het betekent dat periodes van drie uur aarin stroom wordt geleverd, afgewisseld worden door periodes van 15 uur waarin alles op zwart gaat. De situatie is vooral bedreigend voor ziekenhuizen en dergelijke, die nu afhankelijk zijn van noodaggregaten die op hun beurt weer werken op brandstof die eveneens beperkt voorradig is. Voor de twee miljoen Gazanen is dit echter een gebruikelijke situatie. Sinds Israel in 2007 de blokkade van Gaza instelde hebben de bewoners in feite structureel gebrek aan elektriciteit, voedsel, bouwmaterialen, brandstof en tal van luxe-artikelen.

Bronnen: MEE en al-Jazeera (in Egypte via proxy).

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist