Amerikaanse politie schiet (weer eens) een ongewapende zwarte man neer

In Kenosha, een stad ter grootte van Leeuwarden in de staat Wisconsin, heeft de politie weer eens een ongewapende zwarte man neergeschoten. De 29-jarige Jacob Blake kreeg gisteren zeven kogels in de rug. Hij ligt in kritische toestand in het ziekenhuis.

TRUMP’S AMERICA!

THIS JUST HAPPENED 1 HOUR AGO IN KENOSHA, WI. COLD BLOODED MURDER!#BlackLivesMatter #KidVicious🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/zaYilKe95Y — kirk acevedo (@kirkacevedo) August 24, 2020

De aanleiding is niet duidelijk. Volgens Blake’s advocaat en enkele getuigen probeerde het slachtoffer een ruzie te sussen. Toen de politie arriveerde, droegen de agenten hem op op de grond te gaan liggen. Een verontwaardigde Blake weigerde dat bevel op te volgen en liep naar zijn auto waarin drie van zijn kinderen zaten. Daarop werd hij neergeschoten.

Na afloop braken er stevige rellen uit in de wijk (en terecht), waarbij de politie werd bekogeld met stenen en molotovcocktails.