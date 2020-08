Demonstranten in Tennessee raken voor straf stemrecht kwijt

Volgens berichtgeving op de progressieve nieuwswebsite Common Dreams heeft de republikeinse meerderheid in het parlement van de staat Tennessee draconische straffen ingevoerd tegen mensen die het nog wagen te komen demonstreren. Ze zouden onder meer hun stemrecht afgepakt kunnen worden, als ze vreedzaam deelnemen aan het opzetten van een actiekamp op grond die eigendom is van de staat.

(Foto Nick Shockey CC4.0 wikimedia)

De nieuwe wetten zijn een reactie op grootschalige protesten in de deelstaat (en met name in de hoofdstad Nashville, inderdaad van al die mooie liedjes) in het kader van Black Lives Matter. Door BLM-demonstranten werd een kamp ingericht voor de gebouwen van State Capitol in Nashville dat

ruim twee maanden dag en nacht in stand gehouden werd. Het was een volkomen vreedzaam gebeuren, en de eis was een onderhoud met de republikeinse gouverneur van de staat, Bill Lee, over racisme en politiegeweld. Het kamp werd, in navolging van de uitgeroepen Autonome Zone in Seattle omgedoopt tot Nashville Autonomous Zone (NAZ).

Als antwoord ondertekende Lee de nieuwe repressieve wetgeving, zoals ook persbureau AP opmerkt.

Volgens de nieuwe wet is het deelnemen aan het opzetten van een actiekamp een ‘Class E felony’ waarvoor je zes jaar gevangenis kunt krijgen en dus je stemrecht kunt verliezen. Tot afgelopen woensdag was dat hoogstens een overtreding (misdemeanor) waar je alleen een boete voor kreeg.

Tennessee is een van de 21 staten in de VS waar veroordeelde gevangenen hun stemrecht kwijt raken. De gouverneur heeft expliciet gezegd dat (citaat van Common Dreams; Gov. Lee made it clear that this threat is meant as a warning to the Black Lives Matter protestors who have called for racial justice in the state.): Gouverneur Lee heeft duidelijk gemaakt dat deze dreiging bedoeld is als een waarschuwing aan de Black Lives Matter demonstranten die hebben opgeroepen tot rechtvaardigheid al het gaat om racisme in de staat.

“De racistische motivatie die ten grondslag ligt aan deze wet is onmiskenbaar. Dit is een direct antwoord op de Black Lives Matter beweging en op degenen die zich resoluut verzetten tegen raciale onrechtvaardigheid en politiegeweld,” zei Kristen Clarke, president en uitvoerend directeur van de Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law. “Het criminaliseren van protestactiviteiten en het rechteloos maken van kiezers tart de principes die de kern van onze democratie vormen. Dit is misbruik van de macht van de staat met de bedoeling om stemmen het zwijgen op te leggen, op straat en in de stembus.”

“Wij zijn zeer teleurgesteld in het besluit van Gouverneur Lee om dit wetsvoorstel te ondertekenen, dat de vrije meningsuiting inperkt, de hervorming van het strafrecht ondermijnt en er niet in slaagt om de eigenlijke kwesties van raciale rechtvaardigheid en politiegeweld aan te pakken die door de demonstranten aan de orde worden gesteld,” zei de uitvoerende directeur van de ACLU van Tennessee, Hedy Weinberg, in een verklaring. “Terwijl de gouverneur vaak spreekt over de hervorming van het strafrecht, is dit wetsvoorstel in tegenspraak met die woorden en verspilt het kostbaar belastinggeld om afwijkende meningen ernstig te criminaliseren.”

Protestorganisator Justin Jones, 24 jaar, vertelde de Washington Post: “Er was geen gewelddadig gedrag van de demonstranten, maar er was wel geweld van de staatstroepen die ons van de trap van het Capitool sleepten. Dit gaat allemaal over het criminaliseren van vreedzame protesten. Alles wat we hebben gedaan was in de geest van geweldloosheid. Dit zal ons niet afschrikken om deze wetten uit te dagen, zowel in de rechtbanken als op straat,” zei Jones. “Dit bevestigt alleen maar dat we moeten doorgaan.”

Beelden van de protesten in Nashville in mei:

