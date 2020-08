Daar gaat de koloniale premier

John A. Macdonald – heel eerlijk gezegd had ik geen idee wie het was. De eerste premier van Canada, koloniaal agent van de Britse kroon dus. Hij liet inheemse kinderen verplicht op “christelijke” kostschool plaatsen, sloot Chinese immigranten uit en hij liet Louis Riel, die opkwam voor de Métis van Manitoba, ophangen.

Kortom, een eersteklas racist, tegen wie Franstalig Montréal ongetwijfeld zo zijn eigen wrok koestert.

Daar gaat hij, bij een demonstratie voor het ontnemen van subsidie aan de politie in Montréal, acties die ook in Canada gevoerd worden.

