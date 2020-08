Eerste Hulpverlener BLM Portland werd aan de kant geknuppeld

Eerste Hulpverlener Sierra Boyne van de BLM-beweging probeerde de bij de rellen in Portland beschoten Aaron Danielson te helpen, maar werd vervolgens eerst door een anti-BLM fascist weggeduwd en daarna door de politie, die haar Eerste Hulpspullen ook nog eens wegtrapte. Haar werd toegebeten dat ze moesten wachten op èchte medische hulp. Het is niet ondenkbaar dat vanwege de vertraging die hierdoor bij zijn hulp optrad hij doodgebloed is (ook hier te lezen):

CW – Graphic

This shows police arrive at the shooting victim and push the Black Lives Matter medic away, kick away her supplies, and then let the man bleed out. She was trying to help. pic.twitter.com/iicStI4fPk

— Gregory McKelvey (@GregoryMcKelvey) August 31, 2020