Nieuwe pandemie-adviseur Witte Huis gaat voor herd-immunity

Donald Trump heeft in zijn leven gaandeweg een wereld voor zichzelf gecreëerd waarin hij altijd gelijk heeft, ook al heeft hij het niet en ook al is hij zes keer failliet gegaan. In zo’n wereld kun je geen adviseurs om je heen hebben die hun werk doen, namelijk een advies geven gebaseerd op de realiteit. Dit is wat Anthony Fauci en, in mindere mate, Deborah Birx steeds hebben gedaan.

Het is waarschijnlijk daarom dat er sinds een maand een nieuwe adviseur voor de bestrijding van de corona-epidemie is aangetreden. Het betreft een zekere Scott Atlas, een neuro-radioloog van het conservatieve Hoover Instituut van de universiteit van Stanford, zonder achtergrond in infectieziekten of epidemiologie (geen achtergrond hebben in het vak van de afdeling waarover je wordt aangesteld lijkt een vereiste te zijn in de Trumpregering. Misschien is het omdat Trump denkt dat hij God is dat hij functionarissen creëert naar zijn eigen gelijkenis).

En wat vindt deze Scott Atlas? Welnu dat de Verenigde Staten zo ongeveer à la Zweden (waar het aantal geïnfecteerden en doden aanzienlijk hoger dan in vele andere landen lag) dan toch maar eens voor de discutabele herd-immunity moet gaan want er moet immers wel geld verdiend worden voor de 1% en dat kan niet met dat social gedistance.

Dat het nog zeer onduidelijk is in welke mate er überhaupt immuniteit kan worden opgebouwd voor covid-19 en zelfs of zoiets als herd-immunity eigenlijk wel echt bestaat, of dat dit de dood van miljoenen Amerikanen kan betekenen zijn vragen die niet passen in de door Trump gewenste werkelijkheid. Dus moest er even een adviseur bij gezocht worden die Trump de antwoorden zou geven die hijzelf al bedacht had, en dat is Scott Atlas geworden, die zich duidelijk tegenover Fauci en Birx gepositioneerd heeft.

Naar verluidt is de regering al begonnen met het nemen van enkele maatregelen in deze richting.