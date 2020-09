Trump vindt alle gesneuvelden losers

Na Trumps uitsprak dat wijlen John McCain, die vijf jaar lang in Vietnamese krijgsgevangenschap met martelingen en al heeft verkeerd, helemaal geen oorlogsheld was en dat Trump de voorkeur gaf aan militairen die zich niet gevangen lieten nemen, werd in een artikel van Jeffrey Goldberg in The Atlantic de werkelijk peilloze diepte van de inktzwarte put die Trumps gebrek aan emphatie vormt nu wel volledig blootgelegd.

Zo is bijvoorbeeld ook bekend geworden dat hij in woede ontstak toen hij zag dat vlaggen halfstok hingen bij het overlijden van McCain:

““What the fuck are we doing that for? Guy was a fucking loser,” the president told aides.”

George H. Bush, de oud-president die in de Tweede Wereldoorlog als marinepiloot door de Japanners uit de lucht geschoten werd, in zee terecht kwam en dat tenauwernood overleefde vond hij ook een loser om diezelfde reden.

Dan was er het incident waarbij Trump zijn geplande bezoek aan de Amerikaanse Aisne-Marne Oorlogsbegraafplaats, waar Amerikaanse gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog liggen, annuleerde. Volgens Trump omdat de helicopter het niet deed en, oh ja, omdat de Secret Service niet reed die dag. Beide zijn onwaar gebleken. Zijn haar dat in de wind en regen in de war zou raken en dat hij het onbelangrijk vond om oorlogsslachtoffers te herdenken waren de redenen. En wederom omdat er toch alleen maar ‘losers’ op die begraafplaats lagen.

“In a conversation with senior staff members on the morning of the scheduled visit, Trump said, “Why should I go to that cemetery? It’s filled with losers.” In a separate conversation on the same trip, Trump referred to the more than 1,800 marines who lost their lives at Belleau Wood as “suckers” for getting killed.””

Een incident dat ik nog niet kende was het volgende, en legt in feite uit hoe het eraan toegaat in de volkomen verknipte geest van Trump:

In 2107 bezocht Trump op Memorial Day (de dag waarop alle Amerikaanse militaire gevallenen herdacht worden) het nabij het Witte Huis gelegen Arlington, een militaire begraafplaats waar ook veel prominente Amerikanen begraven liggen. Hij werd daarbij vergezeld door het toenmalig hoofd van de Homeland Security, generaal b.d. John Kelly. Diens zoon Robert sneuvelde in Afghanistan en ligt ook op Arlington begraven. Trump was daar onder andere om Kelly te vergezellen bij het bezoek aan het graf van diens zoon.

Trump, tegen Kelly:

“I don’t get it. What was in it for them?”

Een vriend van Kelly legde aan schrijver Jeffrey Goldberg van het artikel uit dat Trump zich gewoonweg geen enkele handeling kan voorstellen waar geen transactie aan verbonden is. Hij vindt bovendien iedereen die anders handelt in feite een enorme stomkop, en daarom vindt hij al die oorlogsslachtoffers ook losers. Dit zou ook het verhaal verklaren dat Mary Trump aan Rachel Maddow vertelde, waarin Donald Trump en zijn toenmalige vrouw Ivana hun zoon Donald jr. dreigden te onterven als die het leger in zou gaan. Dat wilde Trump blijkbaar absoluut niet.

Het staat in schril contrast met het publieke imago dat Trump op probeert te houden als zou hij de troepen enorm steunen, en de stuitend stompzinnige bewering dat niemand ‘bigger or better at the military’ is dan hij (zie het fragment in deze hilarische compilatie van dingen waarvan Trump beweert het beste in te zijn).

Het is overbodig te zeggen dat Trump inmiddels alles heeft ontkend. Zijn steun onder militairen is overigens gedaald van ongeveer tweederde van de militairen in 2016 naar nog slechts de helft ervan.

Bron citaten: The Atlantic

(Foto: door © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2000, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1091072)