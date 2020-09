Binnen-Mongolië, het volgende zogenaamd autonome gebied in China dat gelijkgeschakeld moet worden

De centrale regering van Volksparadijs China heeft bepaald dat met onmiddellijke ingang het onderwijs over politiek, geschiedenis en taal & Literatuur in het zogenaamd autonome gebied Binnen- (of Zuid-) Mongolië in het Mandarijn en niet meer in het Mongools gegeven zal worden.

Dit heeft tot protesten geleid die naar de aankondiging van het ministerie van binnenlandse zaken hard aangepakt zullen worden.

Mongoolstaligen vormen een minderheid van zo’n 18% in het gebied, toch zo’n vijf miljoen mensen. De maatregel stuit op wijdverspreid verzet in het gebied, men vreest culturele genocide, zoals ook praktijk is in Tibet en Oeigoer (Oost-Turkestan, Xinjiang).

Hindustan Times

