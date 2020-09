Extinction Rebellion blokkeert drukkerij van Britse rioolpers

Vanuit het regime-Johnson klonk gehuil op over een “aanval op de democratie”: actievoerders van Extinction Rebellion hebben gisterochtend urenlang de drukkerijen van kranten geblokkeerd, waardoor “miljoenen kranten” niet op tijd de distributie gehaald hebben.

De Extinction-Rebllen gebruikten vrachtwagens en stellages van bamboe voor de Newsprinters drukkerijen in Broxbourne, Hertfordshire, en Knowsley, bij Liverpool, vrijdagavond. Hier worden de Sun, de Times, de Sun on Sunday en de Sunday Times, benevens de Daily Telegraph en de Sunday Telegraph, de Daily Mail en de Mail on Sunday, en de London Evening Standard. Spandoeken met “Bevrijd de waarheid” en “Vijf boeven beheersen ons nieuws” werden op de plaats opgehangen.

Afgezien van de verdere schandalige dagelijkse inhoud van deze bomenmoord zijn het bladen die door mensen veroorzaakte klimaatverandering liefstg ontkennen.

Ook de nieuwbakken Labourleider kon zijn onderhorigheid aan deze rioolbladen niet onder stoelen of banken steken en de opdracht aan de partij was de actie streng te veroordelen. Een artikel van David Attenborough, waarin hij de jonge actievoerders prees maar tegelijk opriep niet de wet te overtreden, haalde de kiosken niet op tijd. Het stond in de Sun.

– Via de Guardian, van begin af aan XR-gezind.