Oppositieleden in Belarus ontvoerd

Op klaarlichte dag zijn zojuist vier leden van het team van presidentskandidaat Babaryka van Belarus ontvoerd. De persoon tweede van rechts in deze tweet is Maria Kolesnikova, lid van de Coördinatieraad van de oppositie. Van haar wordt gemeld dat ze in een onidentificeerbaar vrachtwagenbusje is weggevoerd door ongeüniformeerde mannen.

De politie zegt van niets te weten en de zaak te onderzoeken.

Four members of Viktar Babaryka’s team are kidnapped in Minsk. They do not answer their phones. pic.twitter.com/sLhE6nVXuv — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 7, 2020

Met stokken gewapende knokploegen werden gisteren al ingezet door Loekasjenka tegen de zoveelste massale zondagmiddagdemonstratie tegen het verkiezingsbedrog. De revolutie in Belarus gaat duidelijk een nieuwe fase in.