Ontvoerde oppositieleidster Belarus weigerde uitgezet te worden

Zo gaat het Belarussische regime te werk: men wordt op klaarlichte dag ontvoerd en de grens over geschoven. Dit is gisteren gebeurd met Maria Kalesnikova en twee leden van haar team.

Kalesnikova is lid van de Coördinerende Raad, die een democratische overgang in Belarus zou moeten vormgeven. De raad is pluriform samengesteld en wordt (uiteraard) niet erkend door de man van de tachtig procent, Loekasjenka.

Kalesnikova is naar de grens met Oekraïne vervoerd en zou uitgezet worden. Ter plekke verscheurde zij haar Belarussische paspoort zodat zij niet naar het buitenland zou kunnen. Zij wordt nu gevangen gehouden bij de grens. De teamgenoten zijn wel in Oekraïne.

Het ausbürgern van Belarussische burgers is sinds de daverende verkiezingsoverwinning van Loekasjenka vaste praktijk: bijna alle leden van de Coördinerende Raad zijn inmiddels niet meer in Belarus. Ook de rooms-katholieke aartsbisschop van Minsk wordt niet toegelaten in eigen land.