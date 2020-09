Marianne in Belarus

Waarom de beweging van onderop in Belarus door de ideologisch voorbereiden zo moeilijk als een “colored revolution” valt te verkopen is de opvallende inzet van vrouwen – als tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen maar bovenal op straat, bereid om de lafbekken in uniform met hun bivakmuts te weerstaan en liefst hun masker af te rukken.

Een vernedering die de macht niet kan verkroppen maar die – tot nu toe – groot geweld van staatszijde onverkoopbaar maakt.

Marianne die voorgaat in de strijd voor de vrijheid. In veelvoud, en in enkelvoud.

Waar gaat het heen?

A trial process that considers whether the strike at Belaruskali, one of the largest and most important enterprises in #Belarus,has just started. Some people who came to support miners have been brutally detained. They were taken to unmarked buses pic.twitter.com/qMHpCcFYnn — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 11, 2020

I'm telling you, I'm in awe of the women of Belarus. https://t.co/fpCDuAdcdq — stephan collishaw (@scollishaw) September 11, 2020

Обычное утро пятницы в Минске. pic.twitter.com/9Avkoi8O0Y — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 11, 2020

what a picture; the kind of courage to strive for #Belarus pic.twitter.com/quq5MvNSvn — Fran (@FrannieBark) September 11, 2020