Bij de veertigste verjaardag van de laatste officiële staatsgreep in Turkije

Meer nog dan Griekenland of Portugal is Turkije als lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een democratisch zorgenkind. Het heeft drie militaire staatsgrepen ondergaan en ook zonder dat de tanks parlement en regering onder schot namen kon de kemalistische orde door het leger te allen tijde hersteld of gehandhaafd worden. Met harde hand en galg en vuurpeloton bij de hand. In 2016 ging het mis, wat gezien de geschiedenis in het algemeen opmerkelijk is.

Hier is Grup Yorum uit 2015 met Ellerinde pankartlar, Spandoeken in de hand betekent het voorzover ik begrijp en het wordt verbeeld voor de zang begint, met de rode vlaggen.

“Links” Europa laat links Turkije in de steek. Zou je kunnen denken.

Maar wat en waar is “links Europa” eigenlijk?

Ellerinde pankartlar,

Gidiyor bu çocuklar..

Kalkın ayağa kalkın,

Gidiyor bu çocuklar!..

Bu pazar kanlı pazar,

Dert yazar derman yazar..

Kalkın ayağa kalkın,

Gidiyor bu çocuklar!..

Bu meydan kanlı meydan,

Ok fırladı çıktı yaydan..

Kalkın ayağa kalkın,

Biz şehirden siz köyden!..