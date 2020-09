Barbados wil van koloniale status af

Ichirouganaim heet het eiland in de inheemse Arawak-taal, de gangbare naam ter plaatse is Bim, Igbo voor “Mijn thuis”, de bewoners heten Bajan.

Bijna driehonderdduizend inwoners heeft het eiland, de oppervlakte bedraagt 439 km2. Er zijn nogal wat beroemdheden van afkomstig, laat ik Rihanna, Doug E. Fresh en Grandmaster Flash noemen en dan heb ik het alleen over muziek.

Kortom, van Barbados mag veel verwacht worden.

Sinds 1966 heet het land onafhankelijk maar Elizabeth Regina is nog steeds het staatshoofd. Zowel de gouverneur-generaal als de premier willen bij de vijfenvijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid de republiek uitgeroepen hebben. Niet lang geleden gingen Trinidad & Tobago en Dominica de eilandstaat voor, en ook Jamaica wil een eigen staatshoofd.

Dit soort nieuws van ook de kleine brokstukken die wegvallen van het Britse Rijk past aardig bij de verhalen over Brexit en het bijbehorende brulgezang Rule Britannia!.

Voorwaarts, Barbados!

– Guardian