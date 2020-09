Mengele 2.0 actief in ICE-centrum aan Mexicaanse grens

Keiharde, onmenselijke verwaarlozing lijkt de Europese – en vooral ook Nederlandse – aanpak te zijn om vluchtelingen ervan proberen te weerhouden hierheen te komen, zie de reactie op de brand in Moria. Aan het feit dat ze niettemin blijven komen kunt u aflezen hoe rampzalig de situatie is die ze ontvluchtten.

In de Verenigde Staten is men zoals u weet altijd veel pro-actiever, en het tegenhouden van vluchtelingen vormt daarop geen uitzondering. Zo is daar natuurlijk de bekende – en grotendeels nutteloze – muur van Trump die vooral op de lachspieren werkt. Maar ook was er het onvoorstelbaar wrede scheiden van ouders en kinderen, waarna van duizenden kinderen de ouders niet meer getraceerd konden worden. Bovendien werden deze kinderen in kooien, onder koelcelachtige temperaturen gevangen gehouden.

Het laatste nieuws omtrent de praktijken in deze zogenaamde ICE-centra doet alle voorgaande echter verbleken.

In dit interview vertelt een verpleegkundige, Dawn Wooten, van een ICE-centrum dat ze erachter kwam dat één arts vrijwel structureel bij iedere vrouw die met klachten bij hem kwam de baarmoeder verwijderde, meestal geheel onnodig. Onder de immigranten werd hij dan ook wel de baarmoederverzamelaar genoemd. Dit werd bevestigd na gesprekken met diverse advocaten van immigranten.

Het betreft tot nu toe 17 of 18 vrouwen, maar dat zijn slechts degenen die erover met een advocaat hebben gesproken, dus het werkelijke aantal kan hoger liggen. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik krijg hier toch ideeën bij van een arts die het beter vindt als deze immigranten zich maar niet verder zouden voortplanten. Natuurlijk wordt vooralsnog alles ontkend, maar een onderzoek wordt wel ingesteld, en het nieuws heeft ook het Congres bereikt.