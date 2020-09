Interimpresidente Áñez trekt zich terug uit Boliviaanse presidentsverkiezing

Op 18 oktober worden er dan toch nieuwe presidentsverkiezingen gehouden in Bolivia. En de Beweging Naar Socialisme (MAS) staat voor in de peilingen, zodanig dat er geen tweede ronde nodig zou zijn.

Om dit te voorkomen, zegt de huidige illegaal benoemde presidente, Jeanine Áñez, moet rechts zich verenigen, en daarom trekt zij zich terug als kandidate. Zij staat van de rechtse kandidaten het laagst genoteerd in de peilingen.

Haar terugtrekking zou de zaak van de democratie ten goede komen, deelt zij mede, en het is haar een eer zich terug te trekken.

AlJazeera