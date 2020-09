Loekasjenko ingehuldigd als president

De Wit-Russische dictator Loekasjenko is gisteren ingehuldigd als president. Het wordt zijn zesde(!) ambtstermijn. Loekasjenko werd in augustus herkozen, na – voorzichtig uitgedrukt – niet geheel vlekkeloos verlopen verkiezingen.

De inhuldiging van een stalinistische ijdeltuit vindt meestal plaats met de nodige bombarie, maar blijkbaar begreep zelfs Loekasjenko dat het dit keer maar beter iets bescheidener aangepakt kon worden.

Bij de verkiezingen in augustus haalde Loekasjenko in de beste stalinistische traditie maar liefst 80% van de stemmen binnen. Niet zo handig, want alleen rioollinks (Stan van Houcke, Kees van der Pijl) en rioolrechts accepteren zonder met de ogen te knipperen dergelijke cijfers. De Wit-Russen geloven er in elk geval niks van, die gaan al maanden met honderdduizenden de straat op om te protesteren tegen het bewind van Loeka.

De president lijkt vooralsnog niet van plan het veld te ruimen. Hij dreigt regelmatig het leger in te zetten tegen de betogers en kan rekenen op de steun van zijn goede vriend Vlad I in het Kremlin, ook al iemand met opmerkelijke opvattingen over het begrip ‘democratie’.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Door Serge Serebro, Vitebsk Popular News – File:Alexander_Lukashenko_President_of_Belarus.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44201298