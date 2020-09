Europees Migratiepact: Artsen Zonder Grenzen bang dat nieuwe start uitblijft

Hoewel nog niet geweten is wat de Europese Commissie precies zal aankondigen deze woensdag 23 september in haar nieuwe Migratiepact, maakt Artsen Zonder Grenzen zich zorgen dat de hoognodige nieuwe aanpak en radicale veranderingen zullen uitblijven.

“We zullen geloven in een nieuwe start als we niet langer zoveel mensen hoeven te behandelen die onnodig lijden”, zei dr. Christos Christou, de internationale voorzitter van AZG. “Al jaren doet de Europese Commissie nieuwe aankondigingen, beloften en toezeggingen, maar wat we zien op de Griekse eilanden en in het centrale Middellandse Zeegebied is dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid, systematisch meer lijden, vernederingen en geweld ondergaan.

Artsen Zonder Grenzen en 400 andere organisaties roepen op tot een nieuwe aanpak van de migratiestrategie, met behulp van een petitie met nu al meer dan 138 000 handtekeningen.

“Deze mensen en degenen die hen proberen te helpen, worden behandeld als criminelen. Nog maar een paar dagen geleden werd een vijfde reddingsboot om absurde redenen vastgelegd en werd een nieuw detentiekamp opgezet op Lesbos. We hebben herhaaldelijk via de media de menselijke kosten van dit schandalige beleid laten zien aan leiders in Europese hoofdsteden, aan commissarissen in Brussel en aan de burgers, maar niets lijkt te leiden tot een radicale beleidswijziging die we zo hard nodig hebben,” vervolgt dr. Christos Christou.Na de brand in het kamp Moria op het eiland Lesbos hebben de autoriteiten toch een nieuw kamp gebouwd. Hoewel AZG niet in het nieuwe kamp is, verneemt AZG-personeel van patiënten, andere ngo’s en organisaties, en sommige bezoeken van de afgelopen dagen dat de situatie eerder zorgwekkend is.

“Ondanks aankondigingen van de Europese Commissie dat er geen nieuw Moria zal komen, is een nieuw kamp gebouwd in een winderig gebied nabij de zee, zonder echte bescherming tegen de elementen, en de eerste regens stortregens kunnen erbarmelijke omstandigheden creëren – mogelijk erger dan Moria. De tenten zijn niet voldoende geïsoleerd en meerdere gezinnen delen ze. Veel van onze patiënten beschrijven een gebrek aan water- en voedseldistributie, gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen en bescherming”, meldt Caroline Willemen, AZG-projectcoördinator op Lesbos.

Omwille van het gebrek aan toegang tot medische zorg, blijft AZG patiënten vervoeren van het nieuwe kamp naar de AZG-kliniek in de buurt van het oude Moria kamp. Het gaat voornamelijk om seksuele en reproductieve gezondheid, geestelijke gezondheid en kinderen met chronische ziekten. “Voorlopig weten we niet of dit kamp hetzelfde systeem van opsluiting als in Moria zal hanteren”, vervolgt Caroline Willemen. “De komende dagen zullen belichten wat tot dusver een enorme PR-actie is geweest van de EU en de Griekse autoriteiten, zij het met onduidelijkheid over de echte bedoelingen en concrete ‘verbeteringen’ van dit kamp wat betreft de leefomstandigheden die we tot nu toe hebben meegemaakt ”, besluit ze.

Vandaag zijn ongeveer 10 000 mensen overgebracht naar het nieuwe kamp, waar 241 COVID-19 gevallen vastgesteld werden.

– Via De Wereld Morgen