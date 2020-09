Gorbatsjov staat achter het protest in Belarus

Michaïl Gorbatsjov, de laatste president van de Sowjet-Unie, heeft gisteren, 24 september 2020, zijn steun uitgesproken voor de oppositie in Belarus, op het ogenblik waarop het massaprotest tegen de sterke man Loekasjenka voortgaat.

Hij sprak zijn steun uit een dag nadat Loekasjenka zich heeft laten beëdigen in een geheime ceremonie, na meer dan een maand van grote protesten na zijn zeer omstreden herverkiezing van 9 augustus.

“Ik heb respect voor de republiek Belarus en heb het Belarussische volk lief. Zij hebben nu hun ware sterke karakter laten zien, dat is heel goed.” Dit zei de Nobelprijswinnaar voor de Vrede van 1990 in een interview met Podyom Media. Hij zei dat hij de ontwikkelingen in Belarus op de voet volgt en noemde de massa-arrestaties van gisteren “duivels”.

Hij hoopt dat de demonstranten succes zullen hebben maar er is een hoop werk te verrichten voor de jongeren in Belarus.

– Moscow Times

