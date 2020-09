Turkije vaardigt arrestatiebevelen uit tegen leden oppositie

De Turkse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 82 leden van de linkse oppositiepartij HDP. Ze worden ervan beschuldigd in 2014(!) te hebben aangezet tot rellen.

De aanklachten hebben betrekking op protesten tegen de aanval van ISIS op de stad Kobani, in het noorden van Syrië. In 2014 probeerde ISIS de stad te veroveren, wat leidde tot wekenlange, bloedige huis-aan-huis gevechten met de linkse Koerdische militie YPG. Uiteindelijk slaagde de YPG er met hulp van de Amerikaanse luchtmacht in ISIS terug te drijven. Kobani lag toen grotendeels in puin.

Turkije liet ruim 300.000 vluchtelingen uit de regio rond Kobani toe, maar verhinderde dat leden van de YPG en linkse vrijwilligers de grens overstaken om in Kobani tegen ISIS te vechten. Turkije beschuldigde de YPG ervan weinig meer te zijn dan de Syrische dependance van de Koerdische bevrijdingsbeweging PKK en beschouwde de belegering van Kobani als een gevecht tussen twee terroristische organisaties. Bij de daaropvolgende protesten in Turkije braken hevige rellen uit waarbij 37 mensen om het leven kwamen.

Door op te roepen tot demonstraties zijn de politici van de HDP volgens de Turkse autoriteiten rechtstreeks verantwoordelijk voor de rellen en de doden.

De Turkse regering voert al jaren een verdekte oorlog tegen de HDP, die ervan wordt beschuldigd nauwe banden te hebben met de PKK. Van de 65 gekozen burgemeesters van de HDP zijn er inmiddels 47 afgezet en vervangen door niet-gekozen bestuurders. Tientallen HDP-politici zitten momenteel gevangen, waaronder de vroegere presidentskandidaat Selahattin Demirtas.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: YPG-strijders in Kobani – By VOA – VOA, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38208886