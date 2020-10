Niet alleen Trump heeft Covid-19

Nou ja, behalve die miljoenen gewone burgers in de VS dan, bedoel ik mensen in zijn eigen kringen. Ook voorzitster Ronna McDaniel van het RNC (Republican National Committee) heeft het gekregen, maar noemde het niet in dit interview:

Ronna McDanjel went on national TV yesterday after her positive Covid test and didn’t mention it https://t.co/lnVwlmjheq — Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) October 2, 2020

In elk geval is Trump met een hoop mensen in contact geweest de afgelopen week. Zoals Supreme Court kandidaat Amy Coney Barret, de arme zielen die Trump hebben moeten voorbereiden op zijn debat met Biden (dat moet een marteling zijn), de mensen bij zijn rally in Duluth, Minnesota en in feite ook Biden zelf, zij het dat die toch wel op minstens anderhalve meter afstand stond van Trump bij het ‘debat’.

Witte Huismedewerker Hope Hicks kreeg afgelopen woensdag klachten in Minnesota. en bleek covid-19 te hebben. Het Witte Huis had dit verborgen willen houden, maar tevergeefs. Kort daarna werden Donald en Melania ook positief getest.

Als Trump bij een ernstig verloop van de ziekte echt uitvalt zal Mike Pence het moeten overnemen, misschien ook qua presidentscampagne. Als hij óók uit zou vallen wordt de nachtmerrie van elke Republikein werkelijkheid, want dan wordt Nancy Pelosi president. Pence is voorlopig echter negatief getest op covid-19.

Wellicht kunnen we toestanden à la Stalin, Breznjev en Franco verwachten, waarbij De Lijder steeds in uitstekende toestand verkeert totdat hij ineens dood is. Iets dat ik overigens niet wens. De man moet namelijk idealiter een voorbeeldfunctie vervullen in de VS, dat je zelfs in dat land niet wegkomt met schurkenstreken zoals die van Trump.