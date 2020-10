Russische journaliste steekt zichzelf in brand voor ministerie van binnenlandse zaken

Vriijdag, 2 oktober 2020, heeft de journaliste Irina Slavina zich in brand gestoken voor het gebouw van de regionale afdeling van het ministerie van binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor de politie in Nizjni Novgorod. Iemand heeft nog geprobeerd de vlammen te blussen maar zij stierf ter plaatse. Naar een video van de zelfverbranding gaan we maar niet zoeken.

De boodschap die Slavina heeft achtergelaten op Facebook luidt: “De schuld voor mijn dood wijt ik aan de Russische Federatie.”

De dag tevoren was het huis van Slavina een van vier woningen die bij dageraad werden doorzocht door de recherche, op zoek naar “bewijzen van haar lidmaatschap van een ongewenste organisatie”(art. 284.1 van het wetboek van strafrecht). Ze gingen weg met zaklantaarns, telefoons van het hele gezin en notitieboekjes.

Slavina had een eigen persdienst voor Nizjni Novgorod, Koza Press.

Zij was al eerder belaagd wegens betrokkenheid bij zogeheten “ongewenste organisaties”.

– Bericht gebaseerd op vertaling van een bulletin van Bas Moreel

