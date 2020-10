Extreem-rechtse militie in Michigan wilde gouverneur ontvoeren

De FBI heeft zes mannen gearresteerd die van plan waren gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer te ontvoeren, en zeven andere die een burgeroorlog wilden ontketenen. Zij waren lid van een militie de Wolverine Watchmen genaamd.

Eerder dit jaar ontstond er weerstand tegen de tamelijk strakke anti-coronamaatregelen zoals die door Whitmer werden ingevoerd – en nog steeds gehandhaafd worden – culminerend in een gewapend protest op de trappen van en zelfs ìn het staatscapitoolgebouw. (Update: onder die protesteerders bevonden zich de mensen die nu gearresteerd zijn) Het kan bijna niet anders dan dat de oproep van Trump destijds om onder andere Michigan te ‘bevrijden’ hieraan bijgedragen heeft. Trump was in het voorjaar immers al hard bezig de corona-epidemie te bagatelliseren, terwijl we nu door Bob Woodwards boek weten dat hij zich al in januari realiseerde dat dit virus wel degelijk een stuk gevaarlijker is dan een griepje.

Gevaarlijke rechtsgekken zoals de Wolverine Watchmen menen dat ze onder een dictatuur leven vanwege de regels die Whitmer heeft ingesteld, en kunnen het waarschijnlijk om te beginnen niet verkroppen dat een vrouw iets over hen te vertellen zou hebben.

Gretchen Whitmer stelde in een toespraak dat Trump met zijn gestook en weigering duidelijk afstand te nemen van extreem-rechtse haatgroepen verantwoordelijk was voor het ontstaan van de haat die tot dit soort extremisme leidde:

Volgens het Witte Huis is het echter gouverneur Whitmer die verdeeldheid zaait. Woordvoerster McEnany:

“President Trump has continually condemned white supremacists and all forms of hate.” McEnany continued: “Governor Whitmer is sowing division by making these outlandish allegations. America stands united against hate and in support of our federal law enforcement who stopped this plot.” (Jezebel)

Juist ja. Trump die categorisch geweigerd heeft rechts-extremisme te veroordelen, (“both sides”, “stand down and stand by”) is hier niet de schuldige maar Whitmer. Leugens van een dermate grote onbeschoftheid zouden op zichzelf al strafbaar moeten zijn, zeker als ze door een Witte Huismedewerker in functie worden gedaan.

(Foto: swskeptic from USA / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)