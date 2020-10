Gekozen presidente Belarus stelt ultimatum

Sviatlana Tsikhanouskaya, die ongetwijfeld de presidentsverkiezingen in Belarus van augustus jongstleden heeft gewonnen, eist nu dat Loekasjenka uiterlijk 25 oktober aftreedt. Doet hij dit niet dan wordt de algemene staking uitgeroepen. Intussen dient hij zijn staatsterrorisme te beëindigen.

Loekasjenka heeft juist aangekondigd dat zijn staatsterroristen vanaf nu gemachtigd zijn met scherp te schieten op de “extremisten die de straat onveilig maken”.

Pensioners blocked the road with OMON bus and demanded the release of detainees. The women left the road only after one of them made sure that no one was left in the transport. pic.twitter.com/sNpk6R2m1R

— Franak Viačorka (@franakviacorka) October 12, 2020