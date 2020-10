Griekse Geert Wilders krijgt 13 jaar

De leider van de Griekse nazipartij Gouden Dageraad, Nikolaos Michaloliakos, is vandaag veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf (niet 13, zoals abusievelijk door Nederlandse media gemeld wordt). Vorige week had een rechtbank in Athene Michaloliakos en een aantal andere leiders van GD al schuldig bevonden aan het vormen van een criminele organisatie.

Michaloliakos krijgt 13 jaar voor het leiden van een criminele organisatie en 1 jaar voor het in bezit hebben van vuurwapens.

Ook andere leden van GD kregen lange gevangenisstraffen opgelegd. Giorgos Roupakias werd tot levenslang veroordeeld voor de moord op rapper Pavlos Fyssas, enkele medeplichtigen gaan voor 6 tot 8 jaar de cel in.

Vijf voormalige parlementariërs van GD kregen 13 jaar voor de kiezen. Onder hen bevindt zich europarlementariër Giannis Lagos, dus dat wordt nog interessant.

En uitgebreide Twitterdraad vind je hier.

Bron: Keep Talking Greece

Uitgelichte afbeelding: demo Gouden Dageraad in Athene – By DTRocks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47774748