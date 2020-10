Helft koralen in Great Barrier Reef verdwenen

Het Great Barrier Reef bij Australië is in de afgelopen dertig jaar 50 procent van zijn koraalpopulatie kwijtgeraakt. Klimaatverandering speelde daarbij de belangrijkste rol, bevestigt nieuw onderzoek.

Onderzoekers van het Australische ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoralCoE) bestudeerden kolonies over de volledige lengte van het rif en constateerden dat die allemaal zijn afgenomen tussen 1995 en 2017.

“Het aantal kleine, middelgrote en grote koralen is met meer dan 50 procent afgenomen sinds de jaren 1990”, zegt Terry Hughes van het CoralCoE. “Deze afname is zichtbaar in ondiep en dieper water, en bij vrijwel alle soorten – maar vooral bij tafelkoralen en vertakte koralen. Deze soorten hadden het meest te lijden onder de recordtemperaturen die in 2016 en 2017 massale verbleking tot gevolg hadden.”

Verlies van habitat

De structuren van vertakte en tafelkoralen trekken rifbewoners zoals vissen aan. Het verlies van deze koralen betekent ook verlies van habitat, een afnemende vispopulatie en lagere productiviteit van de koraalrifvisserij.

“Een levendige koraalpopulatie telt miljoenen kleine babykoralen, en ook grote koralen. De grote koralen produceren de meeste larven,” zegt hoofdauteur Andy Dietzel. “Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het Great Barrier Reef meer moeite heeft dan het het verleden om te herstellen, omdat er minder baby’s zijn en minder broedende volwassen koralen.”

Frequente verstoringen

Door de klimaatverandering is de frequentie van de verstoringen, zoals hittegolven in zee, toegenomen. De grote omvang van het rif biedt volgens Hughes geen garantie op volledig herstel tussen verschillende verstoringen. “Zelfs het grootste en relatief goed beschermde riffensysteem ter wereld raakt steeds meer beschadigd en neemt af.”