Noodtoestand uitgeroepen in Thailand tegen protesten

In Thailand is de noodtoestand uitgeroepen door het regime, hetgeen het nieuws oproept a) dat het hier om een militair regime gaat b) dat hiertegen al maandenlang gedemonstreerd wordt.

Gisteren, woensdag 14 oktober, werd zowaar de autocolonne van de koning tegengehouden. In het algemeen wordt het koningshuis buiten alle kritiek gehouden in Thailand, hoezeer de gemoederen op straat ook worden geuit tegen zittende regeringen. Tegen de koning werd zowaar “van onze belastingcenten” geroepen, wat in ieder geval van een weinig monarchistische gezindheid getuigt.

Het opmerkelijke aan het huidige verzet is verder dat het geen duidelijke organisatiekern heeft. Zoals vaak begon het op de universiteiten, maar inmiddels breidt het zich uit naar regelmatige grote demonstraties en blokkades. Na de grote uitbraak van COVID-19 eerder dit jaar was er even pauze in de demonstraties, nu moeten die blijkbaar via een noodverordening worden tegengehouden.

– The Guardian en nu.nl

