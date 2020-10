Noodhospitalen in Praag om coronaslachtoffers op te vangen

Tsjechië beschikt niet meer over voldoende ziekenhuiscapaciteit om alle coronaslachtoffers op te vangen. In Praag wordt nu door het leger een veldhospitaal met 500 bedden gebouwd.

Het aantal besmette mensen is in oktober bijna verdubbeld, tot een totaal van 139290, op een bevolking van 10,7 miljoen. Gisteren rapporteerde het Ministerie van Volksgezondheid 9544 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 2000 méér dan in Nederland, dat het zoals bekend ook al niet bijzonder goed doet *kuch*.

Premier Andrej Babis noemde de nieuwe cijfers ‘catastrofaal’. Tsjechië ging deze week terug naar een vrijwel volledige lockdown: de horeca is gesloten en scholen zijn weer overgegaan op afstandsonderwijs,

Tsjechië had dit voorjaar de corona-uitbraak relatief snel onder controle, maar heeft volgens critici de maatregelen veel te snel – en vooral veel te vergaand – versoepeld.

Bron: Reuters

