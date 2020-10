Bolivianen kiezen opnieuw in meerderheid voor socialisme

Luis Arce, de linkse kandidaat en ‘dauphin’ van voormalig staatshoofd Evo Morales, heeft zondag de presidentsverkiezingen in Bolivia gewonnen. Volgens een exitpoll behaalde hij in de eerste ronde 52,4 procent van de stemmen, meteen goed voor de overwinning. Dat meldt het private televisienetwerk Unitel.

– Het Laatste Nieuws

Zoals Engels al zei over algemeen kiesrecht: het geeft de arbeidersklasse wel het recht maar niet de macht om te regeren.

En een ons macht is beter dan een kilo recht…

Het is dus afwachten of de putschisten deze uitslag niet opnieuw gaan saboteren. Er is in Bolivia nogal wat traditie op dit punt.

Niettemin: felicitatie aan de Bolivianen.

De in ballingschap gestuurde president Evo Morales heeft opgeroepen rustig te reageren op de overwinning en vraagt leger en politie de uitslag te respecteren.