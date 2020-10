Onderzoek naar racisme bij Duitse politie

Er komt nu tóch een onderzoek naar racisme bij de Duitse politie. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft zo’n onderzoek maanden tegengehouden, maar is volgende Duitse persdienst dpa inmiddels om.

Het onderzoek werd al in juni aangekondigd, maar Seehofer (CDU) voelde er niks voor. Etnisch profileren is in Duitsland verboden, waaruit Seehofer concludeerde dat dus geen enkele agent zich er schuldig aan maakte. Vorige week beweerde Seehofer nog met een stalen gezicht dat er binnen het politie-apparaat “geen structureel probleem met rechtsextremisme” bestaat. Die claim wekte – voorzichtig uitgedrukt – nogal wat bevreemding. Zo bleek recentelijk dat Hessische agenten in een chatgroep jarenlang racistische teksten en afbeeldingen uitwisselden.

Waarschijnlijk wordt een voorstel van de politievakbond overgenomen. De vakbond wil het onderzoek naar racisme binnen het politie-apparaat combineren met een onderzoek naar de ‘zware problemen’ die agenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Bron: Zeit Online

