Tientallen doden in Nigeria door politieoptreden

Tientallen mensen zijn dinsdag gedood in Lagos, Abuja, Kano, Oyo, Ogun en de Plateaustaat. Vele anderen zijn gewond geraakt bij straatgevechten bij de voortdurende #EndSARS-protesten in verschillende delen van Nigeria. Onder de slachtoffers zijn pro- en anti-SARS-demonstranten, politieagenten en voorbijgangers.

Met SARS wordt niet verwezen naar een (“de”) ziekte van nu, maar naar de Special Anti-Robbery Squad, een politie-onderdeel dat na de protesten ontbonden heet te zijn.

De gemilitariseerde politie van Nigeria gedraagt zich in hoge mate op de manier van de koloniale bezettingsmacht, zestig jaar na de “onafhankelijkheid”.

In een aantal deelstaten is een avondklok ingesteld.

Speciaal in de aandacht in Nigeria en bijvoorbeeld het VK is de schietpartij door de politie bij het tolheffingspunt in Lekki, Lagos.

– Terwijl dit bericht wordt getikt komt nieuws binnen over een staatsgreep in NIgeria. Het is de eerste niet. Meer later –

