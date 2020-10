Meer dan een kwart van de Britten gelooft de QAnon-complotverhalen

Een op de vier mensen in Groot-Brittannië is het eens met QAnon over samenzweringen, onder meer over een geheim satanisch netwerk van politici en “beroemdheden” die kinderen misbruiken, heeft een enquête aangetoond.

Het onderzoek, voor Hope Not Hate leverde ook op dat 17% van de ondervraagden zei te geloven dat Covid-19 met opzet is losgelaten als deel van een “ontvolkingsplan” van de VN of de “nieuwe wereldorde”.

Het onderzoek wijst uit dat QAnon, dat stamt uit de VS, waar de FBI het als mogelijke terreurorganisatie aanduidt, opmerkelijke invloed wint onder jongeren.

Hoewel 6% van de ondervraagden zei QAnon te steunen, wezen grotere percentages steun uit voor er aan verbonden samenzweringen. Een kwart (25%) was het er mee eens dat “geheime satanische cultussen bestaan en dat invloedrijke elites er deel van uitmaken.” Dit percentage bedroeg 35 onder mensen in de leeftijdsklasse 18-24. Een gelijkaardig deel (26%) was het er mee eens dat “elites in Hollywood, de politiek, de media en op andere plaatsen waar macht aan verbonden is” in het geniep doet aan grootschalige handel in kinderen en misbruik.

Er was meer steun (29%) voor de bewering dat er “een enkele groep mensen is die in het geheim de boel beheersen en gezamenlijk de wereld regeren” los van wie er in de regering is. Dit werd geloofd door 42% van 25-34-jarigen.

– Meer bij The Guardian.