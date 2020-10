Chilenen stemmen overduidelijk tegen huidige fascistische grondwet

Bij bijna driekwart van de getelde stemmen van het referendum van gisteren, 25 oktober 2020, bleek driekwart van de stemmen voor een nieuwe grondwet te zijn.

De stemming is een gevolg van de opstand van 2019 die door het post-Pinochetbewind gekanaliseerd werd in de vraag of de grondwet van Pinochet vervangen moest worden. Hierover zou een referendum gehouden worden, waarna bij een uitslag als deze verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering gehouden zouden worden.

De doorlopende opstand kwam op een laag pitje te staan in de coronacrisis van begin dit jaar, maar de stemming over het vervangen van de grondwet kon niet te lang worden uitgesteld. Er is in ieder geval een ruim mandaat voor de vervanging van de Pinochetgrondwet, die de rol van militairen en de neoliberale “orde” van de staatsgreep van 1973 een wettelijk tintje geeft.

= Reuters