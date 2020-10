Ook Sudan normaliseert zijn band met Israel

De Verenigde Staten, Sudan en Israel hebben vrijdag bekend gemaakt dat ook Sudan zijn relaties met Israel zal gaan normaliseren. President Trump deed dat in een telefoongesprek met de Israelische premier Netanyahu en de Sudanese leiders generaal Abdel Fattah al-Burhan van de Sudan Soevereine (militaire) Raad en premier Abdallah Hamdok.

De stap van Sudan werd verwacht. Het is na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrain het derde land dat in korte tijd banden met Israel aangaat, De VAE werden gepaaid met de belofte dat zij van de VS F-35 satraaljagers kunnen kopen en dat Israel voorlopig even niet delen van de Westoever annexeert. Sudan werd door Amerika onder zware druk gezet om de band met Israel aan te gaan en het betalen van 335 miljoen dollar aan Anmerikaanse slachtoffers van terrorisme in ruil voor het schrappen van het land van de lijst van ”terroristische naties”. Na van die lijst te zijn gehaald kan Sudan aanspraak maken op leningen en financiële hulp. Het land is armlastig en heeft een buitenlandse schuld van ongeveer 60 miljard dollar, 2,5 keer het BNP. Volgens een recente peiling van de Arab Opinion Index, de grootste Arabische opiniepeiling, is echter 79% van de bevolking gekant tegen banden met Israel.

In het telefoongesprek merkte Netanyahu op tegen Trump dat ”de kring van vrede zo snel groter wordt onder uw leiderschap”. Trump zei daarop dat ”er nog veel meer zal volgen”. Hij vroeg vervolgens: ”geloof je dat sleepy Joe (Biden) deze deal zou hebben kunnen maken, Bibi?” Waarop Netanyahu antwoordde dat ”eh…. ik één ding kan zeggen en dat is dat we de hulp van wie dan ook in de VS om vrede te maken op prijs stellen”.

De Israelische krant YNet meldt dat Sudan en Israel zich in het begin zullen toeleggen op banden op het gebied van landbouw en economie. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris die anoniem wilde blijven zal het aangaan van formele diplomatieke relaties pas later aan de orde komen.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist