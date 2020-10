Europa dumpt massaal oude auto’s in Afrika

Rijke landen dumpen massaal vervuilende tweedehandsauto’s in Afrika en Azië. De Europese Unie is koploper. Dat blijkt uit een rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP).

De drie grootste exporteurs van lichte tweedehandsauto’s zijn de Europese Unie (EU), Japan en de Verenigde Staten (VS). Van 2015 tot 2018 voerden ze samen veertien miljoen auto’s uit, berekende de UNEP voor z’n rapport.

Van EU naar Afrika

Veruit de grootste exporteur is Europa (54 procent), gevolgd door Japan (27 procent) en de VS (18 procent). Zeven op de tien auto’s gaan naar ontwikkelingslanden. Europa voert vooral tweedehandsauto’s uit naar West- en Noord-Afrika, Japan naar Azië en Oost- en Zuid-Afrika, en de VS naar het Midden-Oosten en Centraal-Amerika.

Deze auto’s spelen een belangrijke rol in de toename van luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen. Ook laten de kwaliteit en veiligheid van de auto’s te wensen over.

Weinig regels voor uitvoer

Toch zijn er geen internationale afspraken over deze handel in tweedehandsauto’s, stelt UNEP vast. In tweede derde van de 146 onderzochte landen die auto’s invoeren, zijn de regels zwak tot zeer zwak, stelt het rapport. De meeste rijke landen hebben ook geen regels voor de uitvoer van de tweedehandsauto’s.

Een van de casestudy’s in het rapport is dat van Nederland. Dat voerde via de havens van Rotterdam en Amsterdam 35.000 tweedehandsauto’s uit naar West-Afrika in 2017-2018. “De meeste voertuigen hadden geen geldig certificaat van technische geschiktheid op het moment van de export”, stelt het rapport. “De meeste voertuigen waren tussen de zestien en twintig jaar oud en haalden de Euro4-emissienorm voor voertuigen niet.”

Verdubbeling tegen 2050

Regulering is cruciaal, zegt UNEP, om de kwaliteit van de voertuigen te waarborgen en de luchtvervuiling en klimaatemissies te verminderen. Het rapport verwacht dat het aantal lichte voertuigen wereldwijd tegen 2050 minstens zal verdubbelen. Het grootste stuk van die groei zal het gevolg zijn van de toename van tweedehandsvoertuigen in ontwikkelingslanden.

– IPS-bericht, overgenomen van De Wereld Morgen

Uitgelichte afbeelding: Foto: SAgbley, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0