Nigeria: bloedbad bij Lekki-tolpoort in de doofpot

De Nigeriaanse autoriteiten moeten ophouden om het bloedbad van vorige week bij de Lekki-tolpoort in Lagos in de doofpot te stoppen. Dat zegt Amnesty International bij de publicatie van een tijdlijn die de schietpartij onderzoekt.

De tijdlijn brengt foto’s en video’s bij elkaar die bevestigen dat voertuigen van het Nigeriaanse leger de legerbasis Kamp Bony op 20 oktober om 6.29 uur lokale tijd verlieten. Foto’s en video’s laten zien hoe de militaire voertuigen de weg afleggen naar de Lekki-tolpoort. Om ongeveer 6.45 uur openden de militairen daar het vuur op de #EndSars-demonstranten, die op vreedzame wijze een einde eisten aan politiegeweld.

‘Wat er bij de Lekki-tolpoort gebeurde heeft alle trekken van de doofpot waar de Nigeriaanse autoriteiten altijd onwettige moorden door het leger of de veiligheidstroepen in stoppen’, zegt Osia Ojigho, directeur van Amnesty International Nigeria.

Wie schakelde de bewakingscamera’s en stroom uit?

Een week na de schietpartij hebben de Nigeriaanse autoriteiten een aantal vragen te beantwoorden. Wie gaf het bevel om dodelijk geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten? Waarom waren de bewakingscamera’s van tevoren uitgeschakeld? En wie gaf het bevel om de elektriciteit uit te schakelen, enkele minuten voordat de militairen begonnen te schieten?

‘De aanvankelijke ontkenning van de betrokkenheid van soldaten bij de schietpartij werd gevolgd door de schaamteloze ontkenning van het verlies van mensenlevens als gevolg van de militaire aanval op demonstranten. Veel mensen zijn nog steeds vermist. Geloofwaardig bewijs toont aan dat de militairen na afloop verhinderden dat ambulances de ernstig gewonden konden bereiken’.

Amnesty’s oproep

Amnesty International roept de Nigeriaanse autoriteiten opnieuw op om de verantwoordelijken voor de schietpartij te vervolgen en diegenen te beschermen die gebruikmaken van hun vrijheid om te demonstreren en bijeen te komen. Amnesty doet nog verder onderzoek naar de schietpartij en naar berichten dat de lichamen van degenen die door de militairen zijn gedood zijn weggehaald in een poging bewijsmateriaal te verwijderen.

De bewegingen van de militairen volgen

Amnesty’s experts onderzochten en analyseerden video’s en foto’s die op sociale media circuleerden. Deze bevestigen de aanwezigheid van militairen bij de Lekki-tolpoort toen het schieten begon.

Om 6.29 uur lokale tijd werd gefilmd dat twee voertuigen van het Nigeriaanse leger Kamp Bonny verlieten. Latere beelden laten vier voertuigen met knipperlichten die in konvooi rijden zien. Dit lijken voertuigen van het leger en de politie te zijn.

Diezelfde voertuigen reden oostwaarts over de Ozumba Mdadiwestraat in de richting van de Lekki-tolpoort. In deze straat passeerden de voertuigen diverse internationale ambassades en consulaten, waaronder die van Japan en Australië.

Andere foto’s en video’s laten zien dat de voertuigen aankomen bij de tolpoort voordat mannen in militaire uniformen het vreedzame protest verstoren en er geweervuur klinkt. Terwijl het avond wordt gaan demonstranten door met het filmen en online delen van video’s van schietpartijen. Later die avond werden ook video’s van slachtoffers gedeeld via sociale media.

Achtergrond

Amnesty International heeft de ontwikkelingen in Nigeria gevolgd sinds de #EndSars-protesten begonnen op 8 oktober 2020. Nigerianen gingen de straat op om op vreedzame wijze een einde te vragen aan politiegeweld, buitengerechtelijke executies en afpersing door de speciale anti-diefstal eenheid (SARS). Sinds de protesten begonnen zijn in het hele land ten minste 56 mensen gedood. In veel gevallen hebben de veiligheidstroepen buitensporig geweld gebruikt in een poging de protesten te beheersen of te stoppen.

– Bericht van Amnesty

Uitgelicht: By TobiJamesCandids – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94964025