In Warschau heerst een sfeer van revolutie

De fascistische of fascistoïde machtsgreep in diverse Midden-Europese landen gaat niet onbeantwoord voorbij. We berichtten al over Hongarije en Belarus. En de “lgbtq-vrije zones” en het feitelijk verbod op abortus maken in Polen heel wat los – net als in Belarus nemen vrouwen het voortouw. Kris Oosting geeft een verslag:

Het is woensdagavond om een uur of negen. Bij de Palmboom van Warschau, een kunstwerk in het midden van de Charles de Gaullerotonde, knielt een jonge vrouw naast een paar brandende kaarsjes. Op haar rug een rode bliksemschicht en de tekst ‘wypierdalać’, vrij vertaald: get the fuck out. Ze kijkt zichtbaar geëmotioneerd naar de vele protestborden die in de palmboom zijn achtergelaten. Wat een week geleden begon als een demonstratie tegen de nieuwe abortuswetgeving is uitgegroeid tot een volledige revolte. Of zoals de betogers het zelf zeggen: dit is een revolutie, en de revolutie is een vrouw.

Uitgelichte afbeelding: By Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95481919