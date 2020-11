Syrische jongen doodgestoken in Berlijn

In de nacht van zaterdag op zondag is in Berlijn een 13-jarige Syrische jongen doodgestoken. Een 22-jarige man raakte zwaargewond.

Inmiddels heeft zich bij Der Tagesspiegel een getuige gemeld. Die bevond zich met een aantal vrienden in de nabije omgeving, toen ze geschreeuw hoorden in een tunnel die twee parken met elkaar verbindt. Het groepje zag hoe een man de jongen twee keer met een mes in de buik stak. De meeste leden van de groep bekommerden zich om de jongen, maar een 22-jarige man probeerde de dader te ontwapenen, wat hem een messteek in de schouder opleverde. De dader liep daarna rustig weg. De Syrische jongen overleed ter plaatse.

De dader zou een kalend hoofd hebben gehad. Volgens de getuige was de man tenminste 30 jaar oud en droeg hij een donkergroen jack, mogelijk een bomberjack. Het signalement dat de getuige geeft stemt overeen met dat van de politie, die hem echter ouder inschat, ergens tussen de 40 en 50.

De dader loopt nog vrij rond, al zal het gezien het uitgebreide signalement wel niet al te lang duren voor hij gearresteerd wordt. Dan wordt mogelijk ook duidelijk of de dader handelde uit racistische motieven.

Uitgelichte afbeelding: Het Monbijoupark in Berlijn – Von De-okin (talk) 19:02, 29 May 2009 (UTC) – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6896525