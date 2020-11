Herstart voor Brexit Party als anti-lockdown partij

Nigel Farage’s Brexit Party wordt omgedoopt tot ‘Reform UK’. Onder de nieuwe naam gaat de partij actie voeren tegen de maatregelen die de regering Johnson neemt om het coronavirus onder de duim te houden krijgen.

Electoraal was de Brexit Party alleen bij de Europese verkiezingen succesvol, bij de meest recente landelijke verkiezingen haalde de partij maar 2% van de stemmen. Farage dwong de Tories echter wél (nog meer) naar rechts op te schuiven.

Binnen de Conservatieve Partij bestaat veel weerstand tegen de door Johnson afgekondigde lockdown. Farage hoopt politiek te kunnen profiteren van de verdeeldheid in het conservatieve kamp. Farage is natuurlijk ook het slachtoffer van zijn eigen succes: hij raakt zijn salaris als europarlementariër kwijt en moet op zoek naar een nieuwe inkomstenbron.

Farage wil dat de kwetsbaren (ouderen, chronisch zieken) geïsoleerd beschermd worden. Het virus zou zich dan relatief ongehinderd onder de rest van de bevolking moeten kunnen verspreiden. Op die wijze kan ‘herd immunity’ opgebouwd worden, zonder dat er een vaccin aan te pas komt.

Nigel Farage’s EU salary ran out, Trump is unlikely to remain President & it’s too cold to shout at refugees from Dover.

So now he seeks votes risking lives by opposing public health measures in a pandemic.

There has never been a more shameless opportunist in British politics. https://t.co/15Pniuf9ft

— David Lammy (@DavidLammy) November 2, 2020