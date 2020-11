Tenminste 22 doden bij aanslag ISIS op Universiteit van Kaboel

Bij een aanslag van ISIS op de Universiteit van Kaboel zijn tenminste 22 mensen om het leven gekomen, voor het merendeel studenten.

Tegen 11.00 uur (regionale tijd) bracht een terrorist een bomgordel tot ontploffing op de campus van de universiteit. Meteen daarna openden twee schutters het vuur op de studenten. Het duurde twee uur voordat de belaagde studenten en docenten ontzet konden worden. Al bij al valt het aantal slachtoffers dus nog mee ook. Veel studenten wisten zich in veiligheid te brengen door over de muren te klauteren:

Kabul university students (mainly males) escaping through the walls. What happens to female students?

This photo reminds me of the Haqqani attack on American University in 2016 when I & hundreds of other students run for our lives through the walls!

what has changed since? pic.twitter.com/jF6YoKSkA2

— Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) November 2, 2020