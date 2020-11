Poolse regime stelt doorvoering abortusverbod uit

De grote mobilisatie van protest in Polen tegen een uitspraak van het Constitutioneel Hof over abortus heeft resultaat: het doorvoeren is uitgesteld terwille van een “dialoog” met de oppositie. Het PiS-regime streeft nu naar consensus met de parlementaire oppositie en de beweging “op straat”.

De demonstraties tegen het dreigende abortusverbod waren de grootste sinds de dagen van de oprichting van Solidariteit, begin jaren ’80, in de communistische tijd.

De organisatoren van de demonstraties zijn sceptisch over het dialoog-idee van de PiS-regering, en zeggen door te zullen gaan tot de uitspraak van de baan is.

Dit (gedeeltelijk) toegeven aan de acties is een morele overwinning en zou een aanmoediging kunnen zijn voor de ook door vrouwen gedragen beweging in Belarus.

Guardian